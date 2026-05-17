"Евровидение-2026" байқауының жеңімпазы анықталды

Фото: REUTERS/Lisa Leutner
 

Австрияның Вена қаласында өткен «Евровидение-2026» халықаралық ән байқауында Болгария өкілі Дара жеңіске жетті. Ол көрермендер мен қазылар алқасын «Bangaranga» әнімен тәнті етті.

Екінші орынды Израиль атынан қатысқан Ноам Беттан иеленді. Ол байқауда «Michelle» балладасын орындады.

Биылғы мерейтойлық 70-ші байқаудың финалы Венадағы Wiener Stadthalle концерт залында өтті. Шараға шамамен 10 мың көрермен жиналды. 

«Евровидение-2026» соңғы жиырма жылдағы қатысушылар саны ең аз байқаулардың бірі болды. Биыл конкурсқа 35 ел қатысты. Сарапшылардың айтуынша, бірқатар елдің қатысудан бас тартуына саяси себептер әсер еткен.

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланд және Словения Израильдің байқауға қатысуына қарсылық білдіріп, «Евровидениеге» қатысудан бас тартқан.

 
 

