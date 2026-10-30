Еуропалық орталық банк басшысы Кристин Лагард отставкаға кететінін мәлімдеді
Лагардтың орнына үміткерлер қатарында Нидерланд пен Испания орталық банктерінің бұрынғы басшылары бар.
Еуропалық орталық банктің (ЕОБ) президенті Кристин Лагард мерзімінен бұрын отставкаға кететінін мәлімдеді.
Бұл туралы ақпаратты Reuters агенттігі хабарлады.
Кристин Лагард 7 ақпанда қызметінен кетеді. Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Кошта Лагардтың мұрагерін іздеу процесі дереу басталатынын мәлімдеді.
Лагардтың орнына негізгі үміткерлер ретінде Нидерланд пен Испания орталық банктерінің бұрынғы басшылары Клаас Кнот пен Пабло Эрнандес де Кос аталып отыр.
70 жастағы Кристин Лагардтың өкілеттік мерзімі 2027 жылдың қазан айында аяқталуы тиіс еді.
Оның отставкасы ЕОБ мұнай бағасының күрт өзгеруінен туындаған инфляциялық тәуекелдермен және Еуропадағы экономикалық өсімнің баяулауымен күресіп жатқан кезеңде жарияланды.
Мен бұл мекемеден өз жұмысымды абыроймен атқардым деген сезіммен және ЕОБ-тың болашаққа дайын екеніне сеніммен кетіп барамын, – деді Кристин Лагард.
Дереккөздің мәліметінше, Францияның бұрынғы қаржы министрі әрі Халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Лагард Франциядағы және әлемдегі саяси мәселелерге ықпал ету мүмкіндігіне ие болу үшін отставкаға кеткен.
Қаржы нарықтары оның отставкасы туралы мәлімдемеге айтарлықтай реакция білдірмеді. Кейбір сарапшылар ЕОБ өз басшыларынан да ұзақ өмір сүретін бедел қалыптастырғанын мәлімдеді.
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