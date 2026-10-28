Айдос Сарым: Қазақстанның дамуы азаматтардың әл-ауқаты мен қауіпсіздігіне байланысты
Депутат интернет пен заманауи технологиялардың қолжетімділігі, халықтың қауіпсіздігі және Қазақстанға көшіп келетін шетел азаматтарының көбеюі туралы пікір білдірді.
Құрылтай депутаты Айдос Сарым Президенттің Қазақстан халқына Жолдауына қатысты пікір білдіріп, елдің дамуы үшін инфрақұрылым мен интернеттің қолжетімді болуы маңызды екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мемлекеттің дамуы үшін инфрақұрылымның, интернет желілерінің және заманауи технологиялардың қолжетімді болғаны маңызды. Интернетке қол жеткізу мүмкіндігі өңірлердің дамуына, азаматтардың ақпарат алуына және экономикалық мүмкіндіктердің кеңеюіне ықпал етеді, – деді депутат.
Оның айтуынша, Қазақстанның дамуы мен тұрақтылығы халықтың әл-ауқатына, қауіпсіздігіне және елдегі мүмкіндіктерге тікелей байланысты.
Қазақстанның дамуы мен тұрақтылығы халықтың әл-ауқатына, қауіпсіздігіне және елдегі мүмкіндіктерге байланысты. Мемлекет азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартып, әр өңірдің дамуына жағдай жасауы керек, – деді Айдос Сарым.
Депутат көрші елдердегі жағдайға да назар аудару қажет екенін айтты. Оның сөзінше, кейбір мемлекеттердің азаматтары шетелге кетіп жатыр. Олардың өз еліндегі болашағына қатысты қабылдайтын шешімдері әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан маңызды мәселе саналады.
Қазір көрші елдердегі жағдайға да назар аудару қажет. Кейбір мемлекеттерден азаматтардың шетелге кетуі, олардың өз еліндегі болашағына қатысты шешімдері – әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан маңызды мәселе, – деді ол.
Сонымен қатар депутат Қазақстанға келетін шетел азаматтарының саны артып келе жатқанын атап өтті. Оның пікірінше, адамдар басқа елге көшуді шешкенде бірнеше маңызды факторға мән береді.
Қазақстанға келетін шетел азаматтарының саны артып келе жатқаны байқалады. Адамдар басқа елге көшкенде қауіпсіздік, жұмыс, өмір сүру жағдайы және болашаққа деген сенім сияқты факторларды ескереді, – деді Айдос Сарым.
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