Еуропада қатты қыс болса, газ тапшылығы 15%-ға жетуі мүмкін

Ормуз бұғазындағы жағдай да газ нарығына қысым жасап отыр.

9 Қазан 2026, 03:40
АВТОР
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depositphotos.com 9 Қазан 2026, 03:40
9 Қазан 2026, 03:40
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Фото: depositphotos.com

Еуропада биылғы қысқа газ қоры былтырғыдан төмен деңгейде басталды. Қатты суық орнаған жағдайда ЕО елдерінде газ тапшылығы сұраныстың 12–15%-ына дейін жетуі мүмкін. Бұл туралы Еуропаның газ тасымалдау жүйелері операторларының қауымдастығы (ENTSOG) мәлімдеді.

1 қазанда ЕО-дағы газ қоймаларының толымдылығы 72% болған. Былтыр бұл көрсеткіш 83%-ды құраған. Сарапшылар газ айдау маусымын күрделі деп бағалап отыр.

Еуропа Ресей газына тәуелділігін азайтқанымен, СТГ импортына тәуелділігі артып келеді. АҚШ қазір ЕО-ның негізгі СТГ жеткізушілерінің бірі. Алайда әлемдік нарықтағы жеткізілім шектелсе, 2027 жылдың наурызына қарай Еуропадағы газ қоры 13%-ға дейін төмендеуі мүмкін.

Ормуз бұғазындағы жағдай да газ нарығына қысым жасап отыр. Катар мен БАӘ-ден СТГ экспортының шектелуі Еуропа мен Азия арасындағы бәсекені күшейтіп, бағаның құбылмалылығын арттырған.

Еурокомиссия елдерге 1 қарашаға дейін газ қоймаларын 75–80%-ға толтыруға уақытша рұқсат берді. Бұл ретте қатты қыс пен ірі газ инфрақұрылымындағы ақаулар Орталық, Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдерінде жеткізілім тапшылығын күшейтуі мүмкін.

Бейсенбіде TTF хабындағы газ фьючерстері 1 МВт·сағ үшін 79,80–80,22 еуро аралығында саудаланды.

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