Еуроодақ Украина мен Молдованы мүшелікке қабылдау жөніндегі келіссөздерді бастайды
12 маусым күні Урсула фон дер Ляйен мен Антониу Кошта Еуроодаққа мүше барлық мемлекеттердің Украина және Молдовамен келіссөздердің алғашқы кезеңін ашуға келіскенін мәлімдеді.
Еуропалық одақ 15 маусымнан бастап Украина және Молдовамен ұйымға мүшелікке қабылдау бойынша ресми келіссөздерді бастайды.
Бұл шешімге өткен аптада Венгрияның жаңа премьер-министрі Петер Мадьяр Украинаға қатысты ЕО келіссөздеріне қойылған ветоны алып тастауға келіскеннен кейін жол ашылды.
12 маусым күні Урсула фон дер Ляйен мен Антониу Кошта Еуроодаққа мүше барлық мемлекеттердің Украина және Молдовамен келіссөздердің алғашқы кезеңін ашуға келіскенін мәлімдеді.
Еуропалық саясаткерлер бұл қадамды екі елдің реформаларды жүзеге асырудағы табандылығы мен батылдығын мойындау деп бағалады. Сондай-ақ олар ЕО-ның кеңеюі жаһандық тұрақсыздық күшейген кезеңде Еуропа елдерінің ортақ стратегиялық мүдделеріне сай келетінін атап өтті.
Келіссөздердің басталуына Венгрия мен Украина арасындағы келісім ықпал етті. Тараптар Венгрия азшылығының құқықтарын қорғауды күшейту жөнінде уағдаласып, Будапешт Киевтің ЕО-ға кіру үдерісіне қатысты қарсылығын тоқтатты.
Келіссөздердің алғашқы кезеңі Еуроодаққа қосылғысы келетін елдердің ұстануы тиіс негізгі құндылықтар мен қағидаттарға арналады. Жалпы алғанда, мүшелікке қабылдау үдерісі алты негізгі кластерден тұрады және ондаған бағытты қамтиды.
Келіссөздер толық аяқталғаннан кейін Украина мен Молдованың ЕО құрамына қосылуын ұйымның барлық 27 мүшесі мақұлдап, ратификациялауы тиіс.
Айта кетейік, Украина мен Молдованы Еуроодаққа қабылдау жөніндегі келіссөздер ресми түрде 2024 жылдың маусымында басталған. Алайда Венгрияның бұрынғы үкіметі қойған вето салдарынан Киевпен ресми кездесулер өткізілмей, тек сарапшылар деңгейіндегі бейресми консультациялар жүргізіліп келген.
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