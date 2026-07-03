Еуроодақ Армениядан экспортталатын бірнеше тауарға салынатын кедендік баж салығын алып тастады
Еурокомиссияның баспасөз хабарламасына сәйкес, Ресей енгізген шектеулерге ұшыраған салалардың тауарлары да кедендік баждан босатылады.
Бүгiн 2026, 05:31
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Бүгiн 2026, 05:31Бүгiн 2026, 05:31
125Фото: freepik.com
Еуроодақ Армениядан экспортталатын тауарлардың 80 пайызына салынатын кедендік баж салығын алып тастайды. Бұл туралы бейсенбі, 2 шілде күні Еуропалық комиссияның төрағасы Урсула фон дер Ляйен Ереванда Арменияның премьер-министрі Никол Пашинянмен кездесуден кейін мәлімдеді. Бұл туралы DW жазды.
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