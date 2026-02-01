Еурокомиссия ғимараттарында тінту жүргізілді

Тінту әрекеттері бірнеше ғимаратта, соның ішінде ЕК бюджет департаментінде жүргізілген.

Еуропалық Одақ Бас прокуратурасы (EPPO) Еурокомиссияның (ЕК) Брюссельдегі үй-жайларында тінту жүргізді. Бұл шара 2024 жылы Еурокомиссияның 23 ғимаратын сату бойынша тергеу аясында ұйымдастырылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Financial Times мәліметінше, аталмыш ғимараттарды Бельгияның SFPIM тәуелсіз әл-ауқат қоры 900 миллион еуроға сатып алған. ЕК мәміле рәсімдерінің белгіленген хаттамаларға сәйкес жасалғанын және тергеумен толық ынтымақтасатынын айтты.

Тінту әрекеттері бірнеше ғимаратта, соның ішінде ЕК бюджет департаментінде жүргізілген. Тергеу бұзушылықтар 2019-2024 жылдары бюджет бойынша еурокомиссар болған Йоханнес Хан қызмет атқарған кезеңге қатысты болуы мүмкін екенін анықтап отыр.

ЕК хабарламасында сатудың негізгі мақсаты кеңсе кеңістігін 2030 жылға қарай 25%-ға қысқарту және аймақты заманауи, экологиялық тұрғыдан тартымды ету екені айтылған.

EPPO тергеу барысында дәлелдерді жинау жұмыстары жалғасып жатыр.

