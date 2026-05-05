Ет бағасы бойынша әлемдік рейтинг: Қазақстанда ет шынымен қымбат па?
Әлемдегі 10 елде баға рейтингі қандай?
Қазақстанда сиыр етінің бағасы халықаралық деңгейде орташа саналғанымен, ішкі нарықтағы нақты бағамен салыстырғанда айырмашылық бар, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Халықаралық Numbeo платформасының 2026 жылғы мамырдағы деректеріне сәйкес, Қазақстанда сиыр етінің (1 келі) орташа бағасы 8,73 доллар. Бұл елді жаһандық рейтингте орта деңгейге орналастырады.
Теңгемен есептесек, 2026 жылғы мамырдағы шартты бағамды (1 доллар ≈ 470 теңге) негізге аламыз. Бұл ≈ 4 100 теңге. Алайда ел ішінде, әсіресе Астана мен Алматыда сиыр етінің бағасы көбіне 4 500–6 000 теңге аралығында. Демек, халықаралық база мен нақты нарық арасында айырма бар.
Әлемдегі 10 ел: баға рейтингі қандай?
Numbeo деректеріне сүйене отырып, көрші елдер мен ірі экономикаларды қамтыған салыстырмалы рейтинг:
1. Швейцария – 45,75 доллар (≈ 21 500 теңге)
2. АҚШ – 14,5 доллар (≈ 6 800 теңге)
3. Германия – 14,2 доллар (≈ 6 700 теңге)
4. Қытай – 11,14 доллар (≈ 5 200 теңге)
5. Ресей – 10,93 доллар (≈ 5 100 теңге)
6. Өзбекстан – 10,91 доллар (≈ 5 100 теңге)
7. Қазақстан – 8,73 доллар (≈ 4 100 теңге)
8. Түркия – 8,5 доллар (≈ 4 000 теңге)
9. Украина – 7,35 доллар (≈ 3 400 теңге)
10. Үндістан – 5–6 доллар (≈ 2 500–2 800 теңге)
Бұл тізімнен Қазақстанның көрші елдерден сәл арзан, бірақ дамыған елдерден әлдеқайда төмен деңгейде тұрғанын байқаймыз.
ТМД және көрші елдермен салыстырсақ:
Көрші елдердегі жағдай мынадай:
Қазақстан – ≈ 4 000 теңге
Ресей – ≈ 4 200–4 500 теңге
Қырғызстан – ≈ 3 800–4 200 теңге (717 сом)
Өзбекстан – ≈ 4 800–5 200 теңге (130 мың сум шамасында)
Тәжікстан – ≈ 5 000 теңгеге жуық (Душанбе дерегі)
Қалалар деңгейінде де айырмашылық анық байқалады:
Ташкент – ≈ 11,4 доллар
Душанбе – ≈ 11 доллар
Алматы – ≈ 9–9,8 доллар
Астана – ≈ 9 доллар
Бішкек – ≈ 8,6 доллар
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жылқы еті Жапония нарығына шығуы мүмкін екені хабарланды.
