Есірткі әлеміне кіріп кеткен баланы қандай белгілерден тануға болады?
Кәмелетке толмағандар бірнеше түрлі құқық бұзушылық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
Алматы қаласы Полиция департаментінің Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі, полиция майоры Сұлушаш Досболова кәмелетке толмағандардың есірткі қылмыстары үшін қандай жауапкершілікке тартылатынын және ата-аналар баласының қауіпті ортаға араласқанын қандай белгілер арқылы байқай алатынын түсіндірді.
Есірткі қылмыстары үшін жауапкершілік 14 жастан басталады
Сұлушаш Досболованың айтуынша, кәмелетке толмағандар түрлі құқық бұзушылық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
Олардың бірі – есірткі жарнамасын граффити арқылы тарату. Бұл әрекет Қылмыстық кодекстің 299-1-бабы бойынша сараланып, 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Ал ең кең таралған қылмыстардың бірі – есірткіні тарату. Полиция өкілінің сөзінше, есірткі тасымалдаушысы немесе «закладчик» ретінде алғаш рет ұсталған және бұрын сотталмаған адамдарға Қылмыстық кодекстің 297-бабы бойынша 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.
Баланың есірткі қолдана бастағанын қалай байқауға болады?
Полиция майоры ең алдымен мінез-құлықтағы өзгерістерге назар аудару қажет екенін айтты. Оның сөзінше, есірткі қолданатын жасөспірім агрессивті, ашушаң болуы немесе керісінше тұйықталып, күйзеліске түсуі мүмкін.
Кез келген ата-ана баласының бұрын қалай болғанын біледі. Егер оның мінез-құлқында түсініксіз өзгерістер пайда болып, оған нақты себеп табылмаса, бұл маңызды белгі болуы мүмкін, – деді ол Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте.
Сондай-ақ есірткі қолданудың негізгі белгілеріне көз қарашығының кеңеюі, сыни ойлау қабілетінің төмендеуі, жеке гигиенаның нашарлауы және ұйқы режимінің бұзылуы жатады.
Полиция қызметкерінің айтуынша, мұндай балалар кейде бірнеше тәулік бойы ұйықтамай жүруі, кейін ұзақ уақыт ұйықтап қалуы мүмкін. Сонымен қатар қатты шөлдеу, үнемі су ішкісі келу, ашушаңдық пен мінездің күрт өзгеруі де күмән тудыратын белгілер саналады.
Есірткі қылмысына тартылған баланы қандай белгілерден тануға болады?
Сұлушаш Досболова есірткі қолдану мен есірткі қылмысына қатысудың әртүрлі нәрсе екенін атап өтті.
Оның айтуынша, кейбір жасөспірімдер есірткі қолданбауы мүмкін, бірақ оны таратуға қатысы болуы мүмкін. Ал кейбірі керісінше, қылмыс жасамай-ақ есірткі тұтынуы мүмкін.
Есірткі қылмыстарына араласқан балалар көбіне түнгі уақытта сыртқа шығатынын айтқан полиция өкілі ата-аналар баласының қайда және кіммен жүргенін үнемі біліп отыруы қажет екенін жеткізді.
Балаңыздың қайда жүргенін, кіммен араласатынын біліп отыру өте маңызды. Егер түнгі уақытта жиі жоғалып кетсе, араласатын ортасы күрт өзгерсе немесе телефонын ешкімге көрсеткісі келмесе, бұл назар аударуға тұратын белгілер, – деді ол.
Telegram мен Signal мессенджерлеріне назар аудару қажет
Полиция майоры ата-аналар мен балалар арасында сенімге негізделген қарым-қатынас болуы керегін ерекше атап өтті.
Оның айтуынша, телефонды күшпен тартып алып тексеру дұрыс емес. Керісінше, бала ата-анасына сеніп, өзі ақпаратпен бөлісе алатын жағдай қалыптасуы керек.
Сонымен қатар, ата-аналар баласының қандай Telegram-арналарға жазылғанына және қандай мессенджерлерді пайдаланатынына назар аударғаны жөн.
Есірткі тасымалдаушылары жиі пайдаланатын мессенджерлер бар. Олардың қатарында Telegram, Signal және бақылау мен тексеруге күрделірек болатын басқа да платформалар кездеседі, – деді Сұлушаш Досболова.
Полиция өкілінің айтуынша, ата-ананың баламен ашық сөйлесуі, оның ортасын бақылауы және мінез-құлқындағы өзгерістерді дер кезінде байқауы жасөспірімнің қылмыстық ортаға тартылуының алдын алуға көмектеседі.
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