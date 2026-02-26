Ертең павлодарлық оқушылар да қашықтан оқиды
Мұндай шешім қабылдауға ауа райының қолайсыздығы себеп.
Бүгiн 2026, 22:49
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:49Бүгiн 2026, 22:49
84Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ауа райының қолайсыздығына байланысты Павлодар облысында 27 ақпан күні бірқатар білім беру ұйымдары қашықтан оқу форматына көшеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық білім басқармасының мәліметінше, аязға байланысты бірінші ауысымдағы 1-11 сынып оқушылары, сондай-ақ 9-сынып базасында білім алатын колледждердің бірінші және екінші курс студенттері сабақтарын онлайн форматта оқиды.
Бұған дейін 27 ақпан күні елордалық оқушылардың қашықтан оқитынын жазғанбыз.
Ең оқылған:
- Денис Теннің жолын жалғаған чемпион: Президент Михаил Шайдоровты марапаттады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- 1000-нан астам сарбаз 300 млн теңге несиені кейін төлейтін болды
- Ауа райы: Қыстың соңғы аптасы қандай болады?
- Ақтөбеде күйеуін өлтірген әлеуметтік қызметкер сот залынан босатылды: Заңды ма?