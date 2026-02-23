Ертең Астанада бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды
24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытады.
Ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды, днп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 24 ақпанда ауа температурасының төмендеуіне байланысты бірінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, «Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытады.
