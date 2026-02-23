Ертең Астанада бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды

24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытады.

Фото: freepik

Ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды, днп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 24 ақпанда ауа температурасының төмендеуіне байланысты бірінші ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.

Еске сала кетейік, «Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытады.

