-40°C аяз: Қазақстанға арктикалық суық келе жатыр
Қыстың соңғы аптасы қаһарына мінді.
Бүгiн 2026, 14:42
91Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
«Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытуы күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Арктикалық суық жақындап келеді
Болжамға сәйкес, Қазақстанның басым бөлігіне солтүстік-батыс суық антициклоны әсер етеді. Суық арктикалық массалардың келуімен температуралық фонның төмендеуі күтіледі.
Тек оңтүстік облыстарда жауын-шашын, кей уақыттарда негізінен жаңбыр түріндегі қатты жауын-шашын болжанады. Сондай-ақ жел күшейіп, көктайғақ пен тұман құбылыстары байқалады, - деп хабарлады синоптиктер.
Түнгі уақытта Қазақстанның батыс облыстарында ауа температурасы 15-25 аязды, елдің солтүстігінде, орталығында 28-37 аязға дейін, шығысында 32-40 аязға дейін, оңтүстік облыстарда 0-10 аяз болуы ықтимал.
