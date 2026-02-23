-40°C аяз: Қазақстанға арктикалық суық келе жатыр

Қыстың соңғы аптасы қаһарына мінді.

«Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытуы күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Арктикалық суық жақындап келеді

Болжамға сәйкес, Қазақстанның басым бөлігіне солтүстік-батыс суық антициклоны әсер етеді. Суық арктикалық массалардың келуімен температуралық фонның төмендеуі күтіледі.

Тек оңтүстік облыстарда жауын-шашын, кей уақыттарда негізінен жаңбыр түріндегі қатты жауын-шашын болжанады. Сондай-ақ жел күшейіп, көктайғақ пен тұман құбылыстары байқалады, - деп хабарлады синоптиктер.

Түнгі уақытта Қазақстанның батыс облыстарында ауа температурасы 15-25 аязды, елдің солтүстігінде, орталығында 28-37 аязға дейін, шығысында 32-40 аязға дейін, оңтүстік облыстарда 0-10 аяз болуы ықтимал.

