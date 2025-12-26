Ерлан Қошанов: Мемлекет басшысының реформалары мен бастамаларын қолдаймыз

Мәжілістегі «AMANAT» партиясы фракциясының мүшелері осы жылы атқарылған жұмысты қорытындылап, алдағы уақытта қолға алынатын негізгі мақсат-міндеттерді талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Депутаттар Мемлекет басшысының тапсырмалары, сондай-ақ Президент пен партияның сайлауалды бағдарламалары сапалы әрі уақтылы орындалып жатқанын ерекше атап өтті.
Сонымен қатар заң шығару қызметінің нәтижелері сараланып, алдағы кезеңдегі негізгі міндеттер айқындалды және сайлаушылармен кездесу үшін депутаттардың өңірлік сапарларына дайындығы пысықталды.
Мәжіліс Спикері, «AMANAT» партиясының Төрағасы Ерлан Қошановтың айтуынша, қазір елімізде тарихи өзгерістер жүріп жатыр және партия осы үдерістердің алғы шебінде тұр.
Биыл Президенттің қатысуымен алғаш рет ауыл әкімдерінің диалог-платформасы өткізіліп, онда ел дамуына қатысты маңызды мәселелер талқыланды. Бұл алаң – партия әлеуетінің және ел басшылығының оған деген жоғары сенімінің айқын көрсеткіші.
Президент саясаты – партия жұмысының негізгі басымдығы. Сондықтан біз Мемлекет басшысының барлық Жолдауларын, реформалары мен бастамаларын қолдаймыз. Өйткені, олардың артында мемлекеттік мүдде, азаматтардың әл-ауқаты және еліміздің тұрақты дамуы тұр. Партия өз жұмысында осыны басшылыққа алады. Осы шақырылымда депутаттар бастамашылық еткен 98 заңның 88-ін партиямыздың мүшелері әзірледі. Бұл – Мәжілістегі бастамашыл заңдардың 90 пайызы «AMANAT» фракциясына тиесілі деген сөз. Осы жоғары қарқынды алдағы уақытта да сақтау қажет, – деді Ерлан Қошанов.
Сонымен қатар партия Төрағасы заң шығару процесі барысында фракция мүшелері 7100-ден астам өзгерту мен түзету енгізгенін атап өтті. Олар 728 депутаттық сауал жолдады. Яғни, осы шақырылымда Мәжіліс қабырғасында жолданған депутаттық сауалдардың жартысынан көбісі «AMANAT» фракциясының мүшелеріне тиесілі. Бұл сауалдардың барлығы азаматтарды толғандырған өзекті мәселелерді шешуге бағытталған.
Ерлан Қошанов «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Жер аманаты» және «Цифрлық қоғам» партиялық жобаларына ерекше назар аударды. Бүгінде осы жобалар белсенді түрде жүзеге асырылып, миллиондаған азаматқа нақты қолдау көрсетіп отыр. Депутаттар бұл жобаларды жүйелі жүзеге асыру ісіне белсенді араласып, олардың мәні мен маңызын халыққа кеңінен түсіндіруге тиіс.
Сондай-ақ Мәжіліс Спикері ауыл әкімдерінің диалог-платформасында Президент айқындап берген негізді міндеттерді жүзеге асыру жұмысын жеделдетуді тапсырды. Атап айтқанда, аудан әкімдерін сайлау және IV деңгейлі бюджеттерді жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу қажет екені атап өтілді. Бұл мәселелер «AMANAT» партиясының Өңірлік даму жөніндегі республикалық кеңесінде ашық әрі жан-жақты қаралуға тиіс.
Сондай-ақ фракция шалғай аудандар мен шекаралық аумақтарды дамытуға арналған заңның тездетіп қабылдануын қамтамасыз етуі қажет. Бұл осы аудандардың тұрақты әрі кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған жүйелі құжат болуы керек.
Жиын соңында партия Төрағасы парламентшілердің өңірлерге сапары алдында депутаттарға бірқатар міндет жүктеді. Келесі жылы қаңтар айында сайлаушылармен кездесулер басталады. Сапар барысында депутаттар өндірістік және әлеуметтік нысандарды аралап, еңбек ұжымдарымен жүздесіп, азаматтарды жеке қабылдайды.
Ерлан Қошанов бұл кездесулер жергілікті мәселелерді ашық талқылауға және қабылданған заңдардың мәнін халыққа түсіндіруге бағытталған мазмұнды диалог форматында өтуге тиіс екенін атап өтті.