Ерлан Карин Джеки Чанмен кинематография саласындағы ынтымақтастықты талқылады
Вице-президент Ерлан Карин халықаралық киножобаның түсірілім тобымен кездесті.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Вице-президент Ерлан Карин халықаралық киножобаның түсірілім тобымен кездесті. Топ құрамында әлемге танымал режиссер әрі киноактер Джеки Чан, сондай-ақ шетелдік және қазақстандық продюсерлер Эсмонд Рен, Рүстем Омаров, Игорь Цай және Орынбасар Құдайбергенов болды.
Кездесу барысында кинематография саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелері, сондай-ақ бірлескен киножобаларды одан әрі жүзеге асыру мүмкіндіктері талқыланды.
Ерлан Карин Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа технологияларды, креативті индустрияларды дамытуға және азаматтардың шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруға жағдай жасауға ерекше көңіл бөлетінін атап өтті.
Вице-президент мұндай ірі жобаларды Қазақстанда жүзеге асыру отандық киноиндустрияның дамуына, оның кәсіби тұрғыдан өсуіне және елді халықаралық кино өндірісі үшін перспективалы алаң ретінде танытуға ықпал ететінін айтты.
Кездесуде кинода жаңа технологияларды қолдану мәселесіне ерекше назар аударылды. Ерлан Карин Мемлекет басшысы жариялаған Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында елордада Astana AI Film Festival фестивалі өткенін айтты. Жасанды интеллект көмегімен жасалған фильмдер байқауына әлемнің 125 елінен 8 мыңнан астам өтінім түскен. Ауқымы мен географиялық қамтуы бойынша фестиваль AI-киноға арналған әлемдегі ең ірі шараға айналды.
Кездесу соңында Ерлан Карин Джеки Чанға Қазақстанға деген ерекше жылы қарым-қатынасы үшін алғыс айтып, жобаның барлық қатысушыларына шығармашылық табыс тіледі.
Ең оқылған:
- Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы ұсталды
- Қазақстанның алты өңірінде жүргізушілерге қар жауатыны туралы ескерту жасалды
- Алматы облысында балаларды көлігімен қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізуші ұсталды
- «Соңғы бірнеше айда қиын кезеңді бастан өткерген»: Алматыда пәтерден 33 жастағы ер адамның денесі табылды
- Жаңбыр, қар, аяз: Бірқатар өңірде дауылды ескерту жарияланды