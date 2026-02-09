Эпштейнмен байланысы үшін Норвегия елшісі қызметінен кетті

Норвегияның Иорданиядағы елшісі Дж. Эпштейнмен байланысы үшін қызметінен кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Норвегияның Иордания және Ирактағы елшісі Мона Юуль Джеффри Эпштейнмен байланысына қатысты мәліметтер жария болғаннан кейін қызметінен босады. Бұл туралы жексенбі күні Норвегияның Сыртқы істер министрлігі мәлімдеді.
Елдің сыртқы істер министрі Эспен Барт Эйде бұл шешімді «дұрыс әрі қажет қадам» деп атап, М. Юульдің сотталған сексуалдық қылмыскермен байланысы "жағдайды елеулі түрде бағаламағанын" көрсеткенін айтты. Сондай-ақ ол бұл жайт аталған қызметке қажет сенім деңгейін қалпына келтіруге кедергі келтіргенін мәлімдеді. Бұл туралы Норвегия СІМ таратқан мәлімдемеде жазылған.
Министрліктің мәлімдеуінше, М. Юуль өткен аптада қызметтік міндеттерінен шеттетілген. Осы уақыт ішінде ведомство оның Дж. Эпштейн туралы қаншалықты хабардар болғанын және онымен қандай байланыста болғанын тексерген.