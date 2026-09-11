ЕО Украинаны жаңа спутниктік байланыс жүйесіне қоспақ
Алғашқы спутниктерді 2029 жылы іске қосу жоспарланған.
Еуропалық Одақ Украинаны жаңа IRIS² қорғалған спутниктік байланыс бағдарламасына қосу жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр. Бұл туралы ЕО-ның қорғаныс және ғарыш жөніндегі комиссары Андрюс Кубилюс Париждегі халықаралық ғарыш саммитінде мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Оның айтуынша, ЕО Украинамен GovSatCom және IRIS² бағдарламаларына қосылу мәселесін талқылауды бастаған.
IRIS² жүйесі төмен және орта Жер орбиталарында орналасатын 348 спутниктен тұрады. Алғашқы спутниктерді 2029 жылы іске қосу жоспарланған.
Кубилюстің айтуынша, IRIS² жоғары деңгейде қорғалған спутниктік байланысты қамтамасыз етуге арналған. Жүйе ЕО елдерінің қарулы күштеріне бірыңғай желі арқылы байланыс орнатып, іс-қимылдарын үйлестіруге мүмкіндік береді.
Жаңа спутниктік байланыс мемлекеттік органдарға, қарулы күштерге, компаниялар мен жеке пайдаланушыларға қызмет көрсетуге бағытталған.
IRIS² — Galileo спутниктік навигация жүйесі мен Copernicus Жерді бақылау бағдарламасынан кейінгі Еуропалық Одақтың тағы бір ірі ғарыштық жобасы.
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