ЕО Иранға қарсы санкцияларды қайта енгізу тетігін іске қосты

Еуропалық Одақ Иранның ядролық бағдарламасына қатысты алаңдаушылыққа байланысты санкцияларды қалпына келтірудің (snapback) 30 күндік процесін ресми түрде бастады. Бұл туралы Копенгаген саммиті қарсаңында ЕО сыртқы саясат департаментінің басшысы Кая Каллас мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Біз жаңа кезеңге қадам бастық. Алдағы уақыт дипломатиялық шешімдер іздеуге арналуы тиіс, – деді ол.
Бұл шешім Женевада өткен келіссөздерден кейін қабылданды. Онда Ұлыбритания, Германия, Франция, сондай-ақ Иран мен ЕО өкілдері қатысты. Еуропаның «үштігі» Тегеранның 2015 жылғы ядролық келісім (АӨСШК) бойынша міндеттемелерін елеулі бұзғанын айтып, санкцияларды қайта енгізу тетігін қолдану туралы шешім қабылдады.
Ұлыбритания, Германия және Франция БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне ресми хат жолдап, Иранның міндеттемелерді орындамағанын мәлімдеді. Құжатқа сәйкес, 30 күндік процесс соңғы онжылдықта тоқтатылған халықаралық санкциялардың қайта күшіне енуіне жол ашуы мүмкін.
Сонымен қатар, Иран Сыртқы істер министрі Аббас Аракчи Кая Калласқа хат жолдап, егер Батыс «нәзіктік пен байсалдылық» танытса, Тегеран келіссөздерді қайта бастауға дайын екенін жеткізді.
Иран билігі ядролық қару жасауға ұмтылмайтынын, ал бейбіт атом энергетикасын дамытуға құқылы екенін мәлімдеумен келеді.