Еуропалық Одақ 54 Беларусь қауіпсіздік қызметкеріне, оның ішінде әртүрлі арнайы бөлімшелердің командирлері мен офицерлеріне, сондай-ақ Ресейге қолдау көрсеткені үшін 7 заңды тұлғаға санкциялар енгізді. Бұл туралы ЕО Кеңесінің «Еуропалық Одақтың ресми журналында» жарияланған қаулыда айтылған, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Санкциялар Украинадағы әрекеттері үшін «Ресейге қолдау көрсеткені» және Брюссельдің «адам құқықтарын бұзды» деген айыптары негізінде қабылданған.
Санкциялар шеңберінде Беларусьтің ірі өнеркәсіптік кәсіпорындары да қамтылды. Бұған ДСМ, «Гродно Азот», «Беларусь Калий» компаниялары, сондай-ақ бұрынғы сот шешіміне қарамастан «Белшина» компаниясы кіреді.
Еуропалық Одақ бұл шектеулерді Беларусь пен Ресей арасындағы әскери және экономикалық ынтымақтастыққа байланысты және адам құқықтарын қорғау мақсатында енгізіп отыр.
