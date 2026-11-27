Энергетикалық сусындардың зияны: Тыйым қалай тиімді жүзеге асады?
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда энергетикалық сусындарды 21 жасқа толмағандарға сатуға тыйым салынды.
Сергітеді, шаршағанды басады деген жарнаманың әсерімен энергетикалық сусындарды жиі тұтынатындар аз емес. Әсіресе жастар арасында сұранысы жоғары бұл өнімдердің адам денсаулығына кері әсері бар. Құрамындағы кофеин мен қанттың шамадан тыс мөлшері жүрек жұмысына, жүйке жүйесіне және ұйқыға зиянын тигізуі мүмкін.
Дәрігерлер энергетикалық сусындарды балалар мен жасөспірімдерге тұтынуға кеңес бермейді. Америкалық педиатрия академиясы да бұл өнімдерден бас тартуды ұсынады. Себебі кофеин жас ағзаға кері әсер етіп, жүрек соғысын жиілетуі, қан қысымын көтеруі және ұйқыны бұзуы ықтимал.
Қазақстанда қандай шектеу бар?
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда энергетикалық сусындарды 21 жасқа толмағандарға сатуға тыйым салынды. Сатып алушының жасына күмән туған жағдайда сатушы жеке куәлігін талап етуге міндетті. Сондай-ақ мұндай өнімдерді сауда автоматтары арқылы сатуға болмайды.
Алайда заң талаптарының орындалуын бақылау әлі де өзекті. Сауда орындарында жас шектеуінің сақталуын жүйелі тексеру, жеткізу қызметтері арқылы сатылатын өнімдерді де бақылау маңызды.
Тыйымның тиімді болуы үшін не қажет?
Мамандардың пікірінше, заңмен шектеу қою жеткіліксіз. Ең алдымен, сауда орындарының жауапкершілігін арттырып, заң бұзушылықтарға қатысты нақты шара қолдану қажет. Сонымен қатар энергетикалық сусындардың құрамы туралы ақпаратты тұтынушыларға түсінікті етіп көрсету және жастарға бағытталған жарнаманы бақылау маңызды.
Мектептер мен колледждерде де түсіндіру жұмыстарын күшейткен жөн. Жасөспірімдерге энергетикалық сусындардың ағзаға әсерін түсіндіріп, ата-аналардың да бұл мәселеге назар аударуы қажет.
Түйіндей айтқанда, энергетикалық сусындарға қатысты шектеудің нәтижелі болуы заң талаптарын бақылауға, сатушылардың жауапкершілігіне және халықтың хабардарлығына байланысты. Әсіресе жасөспірімдердің денсаулығын қорғау үшін тыйым мен түсіндіру жұмыстары қатар жүргізілуі керек.
Ең оқылған:
- Желтоқсанда Қазақстанда не қымбаттайды?
- Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин AI Journey 2026 көрмесін аралады
- Тоқаев: Интернет – «қоқыс жәшігі» емес, жасампаз шығармашылық пен өнімді еңбектің кеңістігі болуы керек
- 35 жылдағы жеңіс шежіресі: Қазақстан спортының ең жарқын сәттері
- Мұғалім мен педагог-ассистенттің жалақысы қалай есептеледі?