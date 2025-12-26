"Энергетик ішпеңіздер": Алматыда жүрегіне трансплантация жасатқан науқас емханадан шықты

Алматыда жүрек трансплантациясын жасатқан 34 жастағы ер адам емханадан шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Денсаулық сақтау министрлігі мәлім еткендей, пациенттің жағдайы тұрақты.
Алматы қалалық кардиологиялық орталығынан жүрек трансплантациясының алғашқы пациенті ГКЦ-де жүргізілген операциядан кейін шығарылды, - деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Науқас дәрігерлерге және қалалық жүрек орталығының барлық медициналық қызметкерлеріне құтқарылған өмірі үшін шын жүректен алғысын білдіріп, команданың жоғары кәсібилігін атап өтті. Оның айтуынша, бүгінде ол жақындарының жанында толыққанды өмірге оралу мүмкіндігін ерекше бағалайды.
Мен адамдарға ескерткім келеді: энергетикалық сусындарды ішпеңіз. Мен үшін бәрі осыдан басталды. Алдымен бұл күніне бір бөтелке, содан кейін күніне 8-10 Энергетик болды. Мен ауыр диагнозға тап болғанға дейін оған мән берген жоқпын. Бүгін мен қолымнан келгеннің бәрін жасаған дәрігерлердің арқасында тірімін. Енді мен өз денсаулығыма ұқыпты қараудың қаншалықты маңызды екенін түсінемін, - деп атап өтті науқас.
Шығарылғаннан кейін пациент емханада тіркелген жері бойынша динамикалық бақылауда болады.
Еске салайық, бұған дейін Көкшетауда күнде энергетик ішкен жасөспірімнің асқазаны тесіліп қалғанын хабарлаған болатынбыз.