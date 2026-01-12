Енді жұмыс берушілер қызметкері үшін көбірек жарна төлейді

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасының мөлшері ұлғайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
БЖЗҚ ақпаратынша, қазіргі таңда жарна мөлшерлемесі қызметкердің табысынан 3,5% құрайды.
Жарна мөлшері кезең-кезеңімен өседі:
2024 жылы – 1,5%
2025 жылы – 2,5%
2026 жылы – 3,5%
2027 жылы – 4,5%
2028 жылы – 5%
Еске сала кетсек, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық жұмыс берушілер Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан өз қызметкерлерінің пайдасына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын аударуға міндеттеледі.
Маңызды:
Бұл жарналар қызметкердің жалақысынан ұсталмайды. Оларды жұмыс беруші қызметкердің міндетті зейнетақы жарналарына қосымша түрде төлейді.