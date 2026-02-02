Енді тағайындалатын депутаттар болмайды – Бақытжан Базарбек

«AMANAT» партиясы фракциясының Мәжілістегі отырысында депутат Бақытжан Базарбек Конституцияның тек құқықтық нормалар жиынтығы ғана емес, елдің ұлттық бірегейлігін және негізгі құндылықтарын көрсететін маңызды құжат екенін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Негізгі заң мемлекет қандай принциптерді ұстанатынын және қоғамға, сондай-ақ шетелдік серіктестерге елдің бағытын көрсетеді, - деді ол.
Конституция әділдік, адам құқықтары және қоғамдық келісім идеяларын жүзеге асырады.
Депутат кәсіби парламент қалыптастыруға ерекше мән беріп, оны демократиялық институттарды нығайтудың басты қадамы деп бағалады. Енді барлық депутаттар тең жағдайда сайланады, тағайындаулар мен «парашюттік» кандидаттар болмайды. Бұл процесс ашық әрі әділ болумен қатар, депутаттардың азаматтарға жауапкершілігін арттырады.
Бақытжан Базарбек кәсіби парламент үкіметтің қызметін тиімді бақылауға, қоғамның нақты қажеттіліктерін ескеретін заңнамалық бастамаларды қалыптастыруға және мемлекеттік институттарға деген сенімді нығайтуға мүмкіндік беретініне тоқталды.
Сонымен қатар, ашық сайлау мен кандидаттар арасындағы бәсекелестік парламентке ең білікті әрі жауапты адамдардың келуін қамтамасыз етеді.
Осылайша, жаңа Конституция мен парламент реформалары қазіргі заманғы, әділ әрі ашық билік жүйесінің берік негізін қалыптастырады. Бұл жүйеде халық биліктің басты көзі болып қала береді және мемлекет үшін маңызды шешімдерге нақты ықпал ете алады.