Еңбек шартындағы мәліметтерді түзету енді өз қолыңызда: Жаңа онлайн қызмет іске қосылды
Биыл наурыздан бастап HR Enbek порталында жұмыс берушімен байланыс болмаған жағдайда еңбек қатынастары туралы мәліметтерді өз бетінше түзету функциясы іске қосылды.
2026 жылғы 12 наурыздан бастап Қазақстанстанда Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне еңбек шарттарын есепке алудың ашықтығы мен тәртібін арттыруға бағытталған өзгерістер күшіне енді.
Uchet.kz мәліметінше, енді HR Enbek порталында қызметкерлер еңбек қатынастары туралы өзекті емес мәліметтерді түзетуге өз бетінше бастамашы бола алады.
Егер жұмыс берушімен байланысу мүмкіндігі болмаса, түзетуге арналған сұраным тікелей жеке кабинет арқылы жіберіледі.
Еңбек шарты туралы мәліметтерді қалай өз бетінше өзгертуге болады?
Деректерді өзгерту үшін пайдаланушы enbek.kz порталында авторлануы және «Электрондық еңбек кітапшалары» модуліне өтуі қажет.
Жүйе нақты бір шартты таңдап, оған қатысты келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді: «Редакциялау», «Жою» немесе «Тоқтату».
Форманы толтырғаннан кейін сұранымды электрондық цифрлық қолтаңбамен (ЭЦҚ) растау керек.
Өтінімнің мәртебесі жеке кабинеттегі «Түзетуге арналған сұранымдар» бөлімінде көрсетіледі.
Бұл функция тіпті бұрынғы немесе қазіргі жұмыс берушімен байланыс үзілген жағдайда да қолжетімді.
Қарау мерзімі және автоматты шешім
Жұмыс берушіге келіп түскен өтінімді қарау үшін 3 жұмыс күні беріледі. Егер осы мерзім ішінде жауап алынбаса, сұраным түпкілікті шешім қабылдау үшін әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органға автоматты түрде жіберіледі. Жаңашылдық жаңартылған заңнама жағдайында қызметкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған. Сандық құрал еңбек өтілінің дұрыс көрсетілуін қамтамасыз етеді, бұл зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақыларды есептеу үшін өте маңызды.
Енді цифрлық форматтағы еңбек тарихының өзектілігін сақтау шарттың екі жағына да жүктелетін жауапкершілік аймағы болып табылады.
