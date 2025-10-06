Еңбек кітапшасы не үшін қажет? – Министрлік түсіндірді

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек кітапшасының маңыздылығын және оны цифрлық форматқа көшірудің негізгі тетіктерін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрлік мәліметінше, еңбек кітапшасы — жұмыскердің бүкіл еңбек қызметін растайтын басты құжаттардың бірі. Онда жұмысқа қабылдау, басқа қызметке ауыстыру және еңбек шартын тоқтату туралы деректер хронологиялық ретпен тіркеледі. Бұл құжат еңбек өтілі бар азаматтар үшін жұмысқа орналасу кезінде тәжірибені дәлелдейтін негізгі құрал болып саналады.
Сонымен қатар еңбек кітапшасы белгілі бір саладағы кәсіби тәжірибені немесе біліктілікті растау мақсатында да қолданылады.
Әлеуметтік кодекске сәйкес, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу кезінде еңбек өтілі 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезең үшін еңбек кітапшасымен расталады. Егер еңбек кітапшасы жоқ болса немесе онда тиісті жазбалар жүргізілмеген жағдайда, еңбек өтілін растайтын өзге құжаттар немесе сот шешімі негізге алынады.
2020 жылғы 4 мамырда Еңбек кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес, жұмыс берушілер енді қызметкерлермен еңбек шартын жасау және тоқтату туралы ақпаратты еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізуге міндетті.
Бұл жүйе уәкілетті мемлекеттік еңбек органы белгілеген тәртіппен жүргізіледі және 2020 жылдан бастап жұмыскердің еңбек қызметі тек қағаз түріндегі құжаттармен ғана емес, сонымен қатар цифрлық база арқылы да расталуы мүмкін.