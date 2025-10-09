Еңбек вице-министрі айына қанша қаржы жұмсайтынын ашық айтты

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Ертаев бүгінгі Сенат кулуарында өз отбасының ай сайынғы шығындары туралы айтты. Оның айтуынша, алты адамнан тұратын отбасы айына шамамен 500-600 мың теңге жұмсайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің сөзінше, отбасында алты адам бар – жұбайы және төрт баласы. Балаларының екеуі ересек, олар жұмыс істейді, ал екеуі әлі ата-анасының қамқорлығында.
Орта есеппен айына 500-600 мың теңге жұмсаймыз. Бұл – азық-түлік, оқу ақысы, балабақша мен түрлі үйірмелердің төлемі. Жұбайым қазір жұмыс істемейді, себебі кенже ұлым үш жаста, - деді Ертаев.
Ол Астанадағы бағаның жоғары болуына байланысты шығындарға балабақша, секциялар мен тамаққа кететін ақылардың да кіретінін атап өтті.
Ал өз жалақысының мөлшері туралы сұраққа вице-министр:
Мен бұл сұраққа жазбаша түрде ғана жауап бере аламын, себебі бұл – қызметтік пайдалану үшін шектеулі ақпарат, - деп түсіндірді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан ең төмен жалақыға қатысты шешім шығарды.