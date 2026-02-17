Еңбек министрі қызметіне кірісіп, ант берді
Асқарбек Ертаев Қазақстан халқына адал қызмет етуге ант берді.
Жаңа тағайындалған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев Конституцияны қатаң сақтауға және Қазақстан халқына адал қызмет етуге ант берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан халқы мен президенті алдында өз Отаным – Қазақстанның экономикалық және рухани даму ісіне барлық күш-жігерім мен білімімді жұмсауға, мемлекеттің Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, өзімнің барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділеттілік, азаматтық, ұлтаралық және конфессияаралық татулық принциптерін ұстануға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант етемін, - дейді Ертаев.
Еске салайық, 2026 жылғы 27 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып Асқарбек Маратұлы Ертаев тағайындалды.
Ол бұған дейін вице-министр және министрліктің Көші-қон комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. Бұрынғы министр Светлана Жақыпова қызметінен босатылды.
