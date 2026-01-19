Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Еңбек кодексі еленбеген: Сотталғандар 12 сағаттан артық жұмыс істеген

Бүгiн, 19:01
215
©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Астана қаласының прокуратурасы қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру кезінде заңдылықтың сақталуына тексеру жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тексеру барысында еңбекақының уақтылы төленбеуі, сотталғандармен жеке еңбек шарттарының дұрыс жасалмауы, сондай-ақ жұмысқа тартылған сотталғандарды еңбек заңнамасында көзделген жұмыс уақыты нормасынан тыс (тәулігіне 12 сағаттан артық) пайдалану деректері анықталды.

Қадағалау актісі бойынша 13 сотталғанға Еңбек кодексінің 108-бабына сәйкес үстеме жұмыс уақыты үшін еңбекақы төленді.

Еңбекақы төлеу талаптарын бұзғаны үшін жауапты лауазымды тұлғалар Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 87-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылды.

Сотталғандардың құқықтарын сақтауға бағытталған қадағалау іс-шаралары жалғасуда.

