Қазақстан жолдарын қай елдің көліктері көп пайдаланады?

Олардың қатарында Ресей, Қытай, Орталық Азия, Кавказ және Еуропа елдерінің автокөліктері бар.
Ең көп көлік Ресейден келген. Жыл басынан бері Қазақстанның ақылы жолдарын 209 мыңға жуық ресейлік автокөлік пайдаланған. Одан кейін Қырғызстан – 98,6 мың, Өзбекстан – 97,1 мың және Қытай – 23,7 мың көлікпен көш бастап тұр.
Әсіресе Қытайдан келетін көліктер санының өсуі байқалады. 2025 жылы Қазақстанның ақылы жолдарымен осы елдің 11,6 мың автокөлігі жүрсе, 2026 жылы олардың саны 23,7 мыңға жеткен. Бұл Қытай мен Қазақстан арасындағы автомобиль қатынасының жанданып келе жатқанын көрсетеді.
Жыл басынан бері ақылы жолдарда шетелдік көліктердің 23,6 миллионнан астам өтуі тіркелген. Бұл көрсеткіш бойынша Өзбекстан алда тұр – 7,4 млн рет. Одан кейін Ресей – 6,1 млн, Қырғызстан – 3,9 млн рет тіркелген. Аталған көрсеткіштер жеке автокөліктердің санын емес, олардың ақылы жолдармен жүріп өткен жағдайларын білдіреді.
Қазақстан жолдарын көршілес мемлекеттермен қатар Түркия, Беларусь, Грузия, Армения, Моңғолия, Польша, Литва, Оңтүстік Корея және басқа да елдердің көліктері пайдаланады. Бұл еліміздің Азия мен Еуропаны жалғайтын халықаралық автомобиль қатынасындағы маңызын көрсетеді.
Шетелдік көліктердің көбеюі ел экономикасына да қосымша мүмкіндік береді. Халықаралық тасымалдың дамуы жол бойындағы жанармай құю бекеттеріне, тамақтану орындарына, қонақүйлерге, техникалық қызмет көрсету орталықтарына және логистикалық кәсіпорындарға сұранысты арттырады. Осылайша халықаралық көлік қатынасы жол бойындағы кәсіпкерліктің дамуына да ықпал етеді.