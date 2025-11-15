Емханалардағы жедел жәрдем кабинеттері денсаулық сақтау жүйесінде маңызды рөл атқарады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, олар жедел жәрдем келгенге дейін өмірге қауіп төнбеген кезде жедел жағдайларда пациенттерді алғашқы зерттеп-қарауды және емдеуді қамтамасыз етеді.
Бүгінгі таңда емханаларда 660 жедел жәрдем бөлімшесі ашылды, олар дәрігерлермен 73,2%, 100% мейіргерлермен және фельдшерлермен қамтылған, олар пациенттерге қажетті көмек көрсетуге дайын. Осы жылдан бастап тіркелген халыққа шұғыл медициналық көмек көрсету ұйымдардың жұмыс уақытында 8:00-ден 20:00-ге дейін МСАК-қа берілді. Ол үшін 995 мобильді бригада жұмыс істейді, - делінген ведомствоның хабарламасында.
Бұл жедел жәрдем қызметтерін едәуір жеңілдетеді және үйдегі қоңырауларға қызмет көрсетуді тездетеді.
Жиынтықта барлық өзгерістер МСАК дәрігерлерінің қолжетімділігін арттыруға және қабылдауды күту мерзімін 2-3 күнге дейін қысқартуға бағытталған.
Денсаулық сақтау министрлігі медициналық-санитариялық алғашқы көмектің жаңартылған стандартын бекітті. Негізгі өзгеріс-жалпы практика дәрігерінің жұмыс күнінің жаңа ережесі.
ЖПД жұмыс күні қазір 8 сағатты құрайды:
- 6 сағат - пациенттерді қабылдау,
- 2 сағат - құжаттаманы рәсімдеу және жоспарлы сапарлар.
Бұл режим қабылдау сапасын арттыруға және дәрігерлерге жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.
2027 жылға қарай барлық МСАК ұйымдары жалпы практика қағидаттарына көшеді. Терапевттер мен педиатрлар мобильді және мультидисциплиналық топтардың құрамына кіретін бейінді мамандар ретінде жұмыс істейтін болады.