Эльвира Азимова Конституциялық реформаның басты мақсаты мен міндеттерін атады

Елордада өтіп жатқан Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысында комиссия жетекшісі Эльвира Әзімова Конституциялық реформаның басты мақсаты мен міндеттерін атады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, қазіргі уақытта Жұмыс тобының мүшелерінен бөлек, азаматтардан екі мыңнан астам ұсыныс келіп түскен.
Кеңейтілген құрамдағы Конституциялық комиссияның құрылуы осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстың қисынды жалғасы, сондай-ақ бірнеше айға ұласқан пікірталастар барысында қалыптасқан ауқымды қоғамдық сұранысқа берілген жауап болды. Президент ұсынған мемлекеттік билікті бір палаталы Парламентке – Құрылтайға өткізу, Халық кеңесін құру, Вице-Президент лауазымын енгізу және басқа да мәселелер жан-жақты әрі кешенді түрде зерделеп, пысықтауды қажет етеді, - деді Эльвира Әзімова.
Сонымен қатар ол еліміз саяси жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басқанын атап өтті.
Қазақстан Республикасы саяси жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басуда. Мемлекет басшысы әрі қарайғы дамудың институционалдық тепе-теңдікті нығайту, заң шығарушы биліктің тиімділігін арттыру, тежемелік тепе-теңдік жүйесін күшейту, сондай-ақ қоғамның мемлекеттік басқаруға қатысуын қамтамасыз ететін конституциялық механизмдерді жаңарту арқылы ғана мүмкін екенін айқын атап көрсетті, - деді ол.