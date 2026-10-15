«Үркер» ұлттық сыйлығы: El Sport жобасы үміткерлер қатарында
El.kz интернет-басылымының El Sport жобасы 2026 жылғы «Үркер» ұлттық сыйлығының «Үздік медиажоба» (YouTube, подкаст) аталымы бойынша үміткерлер қатарына енді. Қазақ тілінде жарық көретін спорттық сұхбат жобасын журналистер Мадина Асылбек пен Диана Орынбасар жүргізеді.
El Sport-тың алғашқы шығарылымы 2025 жылғы 2 қазанда жарық көрді. Содан бері жоба авторлары спортшылармен, бапкерлермен және спорт дәрігерімен сұхбаттасып, көрерменге спорт әлемін түрлі қырынан таныстырып келеді. Осы уақытқа дейін 33 шығарылым әзірленген.
Жоба жүргізушілерінің айтуынша, El Sport спорт тақырыбындағы контентті қыздар жүргізетін тұрақты медиажоба ретінде ерекшеленеді. Алғашқы шығарылымдардан-ақ жоба көрермен назарын аударып, тұрақты аудитория қалыптастыра бастаған.
Бұл жоба біз үшін тек сұхбат алаңы емес. Қоғамда әлі де кездесетін «қыздар спортты түсінбейді», «спорт туралы жігіттер ғана айтуы керек» деген таптаурындарға жұмысымыз арқылы жауап беріп келеміз. Біз спортты тек жарыс нәтижесі мен есеп ретінде емес, оның артындағы адам тағдыры, еңбек, жеңіс пен жеңіліс, мінез бен мотивация арқылы көрсетуге тырысамыз, – дейді жоба авторлары.
Бір жыл ішінде El Sport спортшылардың ойын еркін жеткізіп, жанкүйер мен спортшыны жақындастыратын қазақтілді медиалаңға айналды. Жоба авторлары қазақ спортын ана тілінде сапалы насихаттап, жастардың спортқа қызығушылығын арттыруды және спорт журналистикасындағы жаңа форматтарды дамытуды көздейді.
2026 жылғы «Тұмар» және «Үркер» ұлттық сыйлықтарына үміткерлердің толық тізімін мына жерден көруге болады.
Ең оқылған:
- Артық салмақ деп ойлаған: Алматыда дәрігерлер әйелдің ішінен үш келілік ісікті алды
- Жаңбыр, қар және көктайғақ: 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- 4 пен 5 алатындар көбейді, бірақ білім сапасы ше? Депутат министрге сұрақ қойды
- Алматы облысындағы атыс пен шабуыл: Полиция жанжалға қатысушыларды ұстады
- Қазақстандықтар 2 млн теңгеге дейінгі соманы 36 айға бөліп төлей алады