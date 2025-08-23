Елордада жаңа кәріз тазарту құрылғысы салынып жатыр

Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек әлеуметтік желідегі парақшасында салынып жатқан кәріз тазарту құрылысы жайлы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазіргі уақытта шаруашылық-тұрмыстық ағынды су тәулігіне 254 мың м³ қуаттылығы бар кәріз тазарту құрылысында (№ 1 КТҚ) тазартылады.
Бас жоспарға сәйкес, 2035 жылға қарай қала тұрғындарының саны шамамен 2 млн 275 мың адамға жетеді.
Бұл шаруашылық-тұрмыстық ағынды судың едәуір артуына және қосымша тазарту құрылыстарын салу қажеттігіне алып келеді. Осыны ескере отырып, қалада жаңа кәріз тазарту құрылысын (№ 2 КТҚ), оған қоса кірме және шығару коллекторларын салу басталды. № 2 КТҚ-ның қуаттылығы тәулігіне 188 мың м³ болады, – деп жазды Жеңіс Қасымбек.
Қала үшін маңызды бұл нысанды 2028 жылы аяқтау жоспарланып отыр.