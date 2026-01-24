Елордада үш жаңа автобус бағдары іске қосылады

25 қаңтардан бастап Астанада қоғамдық көліктің үш жаңа экспресс-бағдары — №506, 507 және 508 қатынай бастайды, деп хабарлайды BAQ.KZ CTS-ке сілтеме жасап.
Бағдарлар:
- №506: І. Жансүгіров көшесі — Family Village тұрғын үй кешені;
- №507: «Нұрлы жол» теміржол вокзалы — Жағалау-4 тұрғын үй кешені;
- №508: «Нұрлы жол» вокзалы — Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы.
Жолаушылар үшін не өзгереді:
Жаңа бағыттар бұған дейін қоғамдық көлік жүрмеген қаланың маңызды учаскелеріне тікелей қатынауды қамтамасыз етеді.
- №506 маршрут Мәңгілік Ел даңғылы арқылы өтеді.
- №507 маршрут Сығанақ көшесімен Мәңгілік Ел даңғылына дейін жүріп, Қабанбай батыр даңғылынан Мәңгілік Елге дейінгі аралықты қамтиды.
- №508 маршрут Қ. Мұхамедханов көшесінің жаңа бөлігімен (Ш. Айтматовтан Қорғалжын тасжолына дейін), одан кейін Сарайшық көшесімен «Министрліктер үйі» аялдамасына дейін, әрі қарай Ж. Нәжімеденов көшесі арқылы «Нұрлы жол» вокзалына дейін қатынайды.
Жаңа маршруттар қаланың негізгі аудандарына қолжетімділікті арттырып, тұрғындардың жол жүру уақытын қысқартуға бағытталған.