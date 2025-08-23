Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Елордада екі айда есірткіге қатысты 200-ден астам құқық бұзушылық тіркелді

Бүгiн, 21:46
72
Бөлісу:
polisia.kz
Фото: polisia.kz

Астана қаласы полиция департаментінде "Қарасора – 2025" жедел-профилактикалық іс-шарасының екі айлық қорытындысы шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Есірткіге қарсы ауқымды іс-шара елордада 2025 жылдың 1 маусымынан 31 қазанына дейін жүргізіліп жатыр.

Кеңес барысында іс-шара басталғалы екі ай ішінде 201 есірткіге қатысты құқық бұзушылық тіркелгені айтылды. Заңсыз айналымнан 300 келіден астам әртүрлі есірткі заты тәркіленді, - деп жазылған хабарламада.

Сонымен қатар есірткі сату жөнінде ақпарат таратқан 302 интернет-ресурс бұғаттауға жолданды, дейді полицейлер.

Бұдан бөлек, әкімшілікпен, мүдделі органдармен және үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп, іс-шара барысында 128 профилактикалық шара өткізілді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Зеленский: Украинаның тағдыры алдағы күндері шешілуі мүмкін
Келесі жаңалық
Ертең бірнеше өңірде найзағай ойнап, бұршақ жауады және өрт қаупі бар
Өзгелердің жаңалығы