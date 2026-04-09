Елорда тазалығы – ортақ міндет: Полиция тұрғындарға үндеу жасады
Құқық бұзушылықтардың алдын алуда Жедел басқару орталығының камералары ерекше рөл атқарады. Олар қоршаған ортаны ластау фактілерін нақты уақыт режимінде тіркейді.
Көктем мезгілінің басталуына байланысты елорда полициясы тұрғындарға қоғамдық орындарда тазалықты сақтау қажеттігін ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полиция департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері көшелерде, аялдамаларда, саябақтар мен аулаларда қоқыс, темекі тұқылдарын тастау, түкіру, автокөлік терезесінен қалдықтарды лақтыру және абаттандыру қағидалары бұзылғаны анықталған.
Мұндай әрекеттер қала келбетіне нұқсан келтіріп қана қоймай, тұрғындардың санитарлық жағдайы мен қауіпсіздігіне де қауіп төндіреді.
Камералардан алынған ақпарат жедел түрде полицияның кезекші жасақтарына жіберіліп, құқық бұзушыларды анықтап, оларды әкімшілік жауапкершілікке тартуға мүмкіндік жасайды.
Сонымен қатар, тұрғындардың белсенді азаматтық ұстанымы да маңызды. Олар құқық бұзушылық туралы хабарлап, қоғамдық мәдениетті сақтауға үлгі көрсетеді.
Полиция тазалық қағидаларын сақтамау заңмен белгіленген жауапкершілікке әкелетінін ескертеді. Қаланың тазалығы – ортақ еңбек, ал әрбір азамат өзі өмір сүріп отырған ортаның жай-күйіне жеке жауапты. Полиция тұрғындарға мыналарды еске салады: қоғамдық орындарды тұрмыстық қалдықтармен және темекі тұқылдарымен ластамау; балалар мен жасөспірімдерді ерте жастан тазалық мәдениетіне баулу; ластау фактілері туралы қаланың ресми арналары арқылы хабарлау. Тек бірлескен күш-жігердің арқасында ғана Астананы таза, жайлы әрі өмір сүруге қолайлы қала ретінде сақтай аламыз, – делінген Полиция департаментінің үндеуінде.
