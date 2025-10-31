Еліміздің туристік орындарында түсірілген Димаштың жобасы Қытайда таныстырылды

Қытайдың танымал Hunan TV телеарнасы Қазақстанның туристік локацияларында түсірілген "Voice Beyond Horizon" жаңа тележобасының промо-бейнеролигін ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бағдарлама еліміздің туристік әлеуетін миллиондаған көрерменге көрсетеді.
Жоба Димаш Құдайбергеннің бастамасымен және Hunan Broadcasting System телеарнасымен бірлесе қолға алынды. Биылғы қыркүйек айында түсірілім тобы мен қатысушылар Қазақстанның өңірлері бойынша саяхаттап, 7436 шақырымнан астам жол жүрді. Олар 22 күн ішінде олар еліміздің бай табиғи және мәдени мұрасымен танысты.
Түсірілімге Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Италия, Малайзия және Сербия елдерінің өнерпаздары қатысты. Жобаның бағыты негізгі туристік орындарды қамтыды. Оның ішінде Ұлы Жібек жолының бойындағы көне Түркістан, Маңғыстау облысындағы Бозжыра мен Каспий теңізінің жағалауының бірегей көріністері, Алматы өңірінің табиғи інжу-маржандары – Қайыңды көлі, Саты туристік ауылы, Қапшағай су қоймасы, Ақмола облысының Көбейтұз көлі мен Щучинск-Бурабай курорттық аймағы іспетті табиғи ландшафттары бар.
"Voice Beyond Horizon" жобасы 2026 жылы Hunan TV телеарнасы арқылы көпшілікке жол тартады.
Жобаға ҚР Туризм және спорт министрлігі, Kazakh Tourism ұлттық компаниясы, "Жолаушылар тасымалы" АҚ және өңірлердің әкімдіктері ұйымдастырушылық қолдау көрсетті.