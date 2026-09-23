Еліміздің сыртқы қарызы қанша? – Жұманғарин нақты цифрды айтты

23 Қыркүйек 2026, 11:57
АВТОР
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©BAQ.KZ/Гүлжан Раманқұлова 23 Қыркүйек 2026, 11:57
23 Қыркүйек 2026, 11:57
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Фото: ©BAQ.KZ/Гүлжан Раманқұлова

Еліміздің сыртқы қарызы қанша? Бұл сұраққа Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Құрылтайдың жалпы отырысында жауап айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазір біздің сыртқы қарызымыз – 8,4 трлн теңге. Ол жалпы өнімге шаққанда 4,5 пайыз болады. Жалпы халықаралық деңгеймен салыстырғанда ол өте төмен деңгей деп есептеледі. 1 шілдедегі статистиканы алсақ, қазіргі уақытта тіпті мемлекеттің қарызы 20%-ға дейін азайды. Себебі біздің жалпы ішкі өніміміз өсіп жатыр, – деп айтты Жұманғарин Құрылтай депутатының сұрағына берген жауабында.

Оның айтуынша, бүкіл алынған қарыз бақылауда тұр.

Қазіргі уақытта 1 шілдедегі жағдай бойынша үкіметтің қарызы жалпы ішкі өнімге шаққанда 20 пайызға, ал мемлекеттік қарыз ЖІӨ-ге шаққанда – 20,9%. Біздің индикатор бойынша 32 пайыздан аспауы керек. Сол себепті жағдай өте тұрақты. Біз әлемдегі мемлекеттік үкіметтік қарызы ең төмен мемлекеттердің қатарындамыз, – деді Үкімет басшысының орынбасары брифингте.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан заңсыз жолмен алынған активтерді елге қайтару мүмкіндіктерін кеңейтетіні хабарланды

 

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