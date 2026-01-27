Еліміздегі бензин қоры қанша күнге жететіні белгілі болды

Шымкент МӨЗ-де қондырғыны жоспарлы жөндеу басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі "ҚазМұнайГаз"-ға сілтеме жасап.
Шымкент мұнай өңдеу зауытында (ПКОП ЖШС) каталитикалық риформинг қондырғысындағы катализатор белсенділігін қалпына келтіру бойынша жоспарлы жұмыстар басталды. Бұл – стандартты рәсім, екі жылда бір рет жүргізіледі. Оның ұзақтығы 7 тәулікке дейін созылады.
Мұнай өнімдерін тұтынушыларға жөнелту қалыпты режимде жүзеге асырылып жатыр, аталған жұмыстар тауарлық балансқа әсер етпейді.
Елдегі мұнай өнімдерінің қазіргі қоры:
АИ-92: 354,2 мың тонна (28 күнге жететін қор)
АИ-95: 91,8 мың тонна (25 күнге жететін қор)
Дизель отыны: 400 мың тонна (31 күнге жететін қор)
Авиаотын: 114,9 мың тонна
Жөндеу кезеңіне зауыт қалыптастырған қосымша қор:
АИ-92: 21 200 тонна
АИ-95: 3 100 тонна
Дизель отыны: 4 900 тонна
Авиатопливо: 5 000 тонна
Сұйытылған газ: 700 тонна
Бұған дейін Энергетика министрлігі бензин бағасына қатысты сауалға жауап берген еді.