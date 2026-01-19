Елімізде доллар тағы да арзандады

19 қаңтарда Қазақстан қор биржасы KASE-де доллардың орташа салмақты бағамы 509,63 теңге деңгейінде белгіленді. Бұл көрсеткіш 2,44 теңгеге төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Айта кетейік, Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы 19 қаңтарға 512,16 теңге долларға тең болған.
Сонымен қатар kurs.kz дерегіне сәйкес, бүгінгі күнгі айырбастау пункттеріндегі орташа курс мынадай:
Алматыда
Сатып алу: 509,50 теңге.
Сату: 511,63 теңге.
Астанада
Сатып алу: 508,00 теңге.
Сату: 515,00 теңге.
Бұған дейін сарапшылар валюта нарығына қатысты 2026 жылғы болжамын айтқан еді.
