Елімізде алты ай қатарынан инфляция дейгейі төмендеп келеді
Наурызда бұл көрсеткіш 0,6%-ды құрады, ал қаңтар-ақпан айларында инфляция сәйкесінше 1,0–1,1%-ды құрады.
Бүгiн 2026, 09:29
Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Еліміздегі инфляцияны бәсеңдетудің тұрақты үрдісі сақталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Төмендеу алты ай қатарынан байқалып отыр: 2025 жылдың қыркүйегіндегі ең жоғары мәннен кейін (12,9%) инфляция біртіндеп баяулауға көшті және 2026 жылдың наурыз айының қорытындысы бойынша 11,0%-ды құрады.
Қазіргі уақытта жылдық инфляция 11,0%-ды құрайды (2025 жылдың қыркүйегінде 12,9% шарықтау шегіне жеткеннен кейін).
Бұл ретте, ҚҚС өзгеруіне байланысты бағаның қысқамерзімді бағаның өсуі қазірдің өзінде теңестірілді және ағымдағы қарқынға әсер етпейді.
ҰЭМ болжамына сәйкес, инфляция 2027 жылдың басына қарай бір мәнді деңгейге көтерілуі мүмкін.
