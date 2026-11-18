Елена Рыбакина жылды әлемнің бірінші ракеткасы ретінде аяқтады
Қазақстандық спортшы маусымды 8099 ұпаймен аяқтап, мансабында алғаш рет жылдық рейтингте бірінші орынға шықты.
18 Қараша 2026, 08:32
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18 Қараша 2026, 08:3218 Қараша 2026, 08:32
39Фото: instagram.com/lenarybakina
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина 2026 жылғы маусым қорытындысы бойынша әлемдік рейтингтің көшбасшысы атанды. WTA оны жыл соңындағы әлемнің бірінші ракеткасы деп ресми түрде таныды.
Рыбакина биыл «Үлкен дулыға» санатындағы екі турнирде – Australian Open және US Open жарыстарында жеңіске жеткен.
Қазақстандық спортшы маусымды 8099 ұпаймен аяқтап, мансабында алғаш рет жылдық рейтингте бірінші орынға шықты.
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