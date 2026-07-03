Елена Рыбакина Уимблдон турнирінің үшінші айналымына шықты

Енді үшінші айналымда Рыбакина әлемнің 25-ракеткасы, бельгиялық Элизе Мертенспен кездеседі.

Бүгiн 2026, 05:19
АВТОР
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ktf.kz Бүгiн 2026, 05:19
Бүгiн 2026, 05:19
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Фото: ktf.kz
Қазақстанның әйелдер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Елена Рыбакина "Үлкен дулыға" санатындағы Уимблдон турнирінде қатарынан екінші жеңісіне қол жеткізді.

Әлемдік рейтингте екінші орында тұрған қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 50-ракеткасы, америкалық Кэти Макналимен кездесті.

Матч екі сетке созылып, Рыбакинаның сенімді жеңісімен аяқталды – 6:1, 6:2.

Теннисшілер кортта 1 сағат 11 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Елена бір эйс жасап, үш қос қателікке жол берді және 10 брейк-пойнттың төртеуін сәтті пайдаланды.

Енді үшінші айналымда Рыбакина әлемнің 25-ракеткасы, бельгиялық Элизе Мертенспен кездеседі.

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