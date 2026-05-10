Елена Рыбакина Римдегі Masters турнирінің 1/8 финалына шықты
Келесі айналымда қазақстандық теннисшінің қарсыласы кейін анықталады.
Кеше 2026, 23:30
Фото: instagram/lenarybakina
Қазақстандық теннисші Рыбакина Мария Саккариді жеңсе, 1/16 финалда Филиппин өкілі Александра Эаланы (WTA №42) 6:4, 6:3 есебімен ұтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Келесі айналымда қазақстандық теннисшінің қарсыласы Каролина Плишкова мен Лаура Зигемунд арасындағы матчтан кейін анықталады.
Live-рейтингте Рыбакина 9 мамырда күтпеген жерден жарыстан шығып қалған әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенкодан арадағы айырманы 1350 ұпайға дейін қысқартты. Егер қазақстандық спортшы Римдегі турнирде чемпион атанса, айырмашылық 470 ұпай болады.
