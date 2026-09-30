Елдос Сметов Азиадада жартылай финалға шықты

Париж Олимпиадасының чемпионы Аичи-Нагоядағы додада қарсыласын иппонмен жеңіп, шешуші кезеңге бір қадам қалды.

30 Қыркүйек 2026, 09:07
АВТОР
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Сали Сабиров 30 Қыркүйек 2026, 09:07
30 Қыркүйек 2026, 09:07
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Фото: Сали Сабиров

Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметов Азиадада жартылай финалға шықты.

ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі хабарлағандай, Аичи-Нагоядағы жазғы Азия ойындарында дзюдодан жарыс басталды. 

60 келіде басты фаворит саналатын Елдос Сметов ширек финалда Аринболд Енхтейвенді (Моңғолия) иппонға түсірді.

Енді ол жартылай финалда Юнг-вей Янгпен (Тайпей) күреседі.

Айта кетейік, бүгін дзюдодан әйелдер арасында 48, 52 және ерлер арасында 60 пен 66 келіде жүлдегерлер анықталады.

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