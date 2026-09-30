Елдос Сметов Азиадада жартылай финалға шықты
Париж Олимпиадасының чемпионы Аичи-Нагоядағы додада қарсыласын иппонмен жеңіп, шешуші кезеңге бір қадам қалды.
30 Қыркүйек 2026, 09:07
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30 Қыркүйек 2026, 09:0730 Қыркүйек 2026, 09:07
151Фото: Сали Сабиров
Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметов Азиадада жартылай финалға шықты.
ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі хабарлағандай, Аичи-Нагоядағы жазғы Азия ойындарында дзюдодан жарыс басталды.
60 келіде басты фаворит саналатын Елдос Сметов ширек финалда Аринболд Енхтейвенді (Моңғолия) иппонға түсірді.
Енді ол жартылай финалда Юнг-вей Янгпен (Тайпей) күреседі.
Айта кетейік, бүгін дзюдодан әйелдер арасында 48, 52 және ерлер арасында 60 пен 66 келіде жүлдегерлер анықталады.
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