Елдің ұраны, түстері және хэштегі: Қазақстанның ұлттық нышандар тізімі бекітілді

Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттарын, құндылықтары мен бағыттарын бекіту туралы Жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Елдің тарихи-мәдени ерекшеліктерін айқындайтын ұлттық нышандардың тізімін жасау – әлемде кеңінен қолданылатын тәжірибе. Ұлттық нышандар елдің өзіне тән ерекшелігін тануға,  жалпыұлттық бірегейлігімізді нығайтуға және тарихи-мәдени мұрамызды сақтауға ықпал етеді, - делінген құжатта.

Осы мақсатта жалпыұлттық нышандардың мынадай тізімі айқындалады:

  • ұлттық ұран – «Алға, Қазақстан!»;
  • ұлттық түстер – аспан түстес көк, алтын сары түс;
  • ұлттық кітап нышаны – Абайдың «Қара сөздері»;
  • ұлттық бірлік нышаны – шаңырақ;
  • ұлттық музыкалық аспап нышаны – домбыра;
  • ұлттық өсімдік нышаны – қызғалдақ;
  • отандық өнім шығарудың ұлттық белгісі – «Қазақстанда жасалған», «Made in Qazaqstan»;
  • ұлттық хэштег – #Qazaqstan, #Kazakhstan.

Жалпыұлттық нышандардың осы тізімі елдің бірыңғай нышандар жүйесін және брендін қалыптастырады. Ұлттық нышандар жалпыұлттық айдентиканың, атап айтқанда, мемлекеттік органдардың, әкімшілік-аумақтық бірліктердің, білім беру, мәдениет және спорт мекемелерінің, азаматтық қоғам институттарының базалық элементтеріне айналуға тиіс. Ұлттық нышандар салтанатты рәсімдерді, қоғамдық-саяси, гуманитарлық, мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу барысында қолданылуы мүмкін, - деп нақтыланды Жарлықта.

