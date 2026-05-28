Қазақстандағы ең үздік олимпиадалық мектеп анықталды

Республика бойынша ең жоғары көрсеткішке ие болған 114 білім беру ұйымы анықталды.

©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігіне қарасты «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы 2025-2026 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадалардың қорытындысы негізінде еліміздің үздік олимпиадалық мектептерінің рейтингін жариялады.

Министрліктің мәліметіне сәйкес, биылғы білім додасының қорытынды кезеңдері еліміздің 6 өңірінде ұйымдастырылып, оған 676 мектептен 1636 оқушы қатысқан. Қатысушылар олимпиада барысында жоғары дайындық деңгейін көрсетіп, өз білімдері мен қабілеттерін жан-жақты дәлелдеді.

Рейтинг арнайы бағалау жүйесі негізінде қалыптастырылды және соған сәйкес алтын медаль – 3 ұпай, күміс медаль – 2 ұпай, қола медаль – 1 ұпай болып есептелді. Нәтижесінде республика бойынша ең жоғары көрсеткішке ие болған 114 білім беру ұйымы анықталды.

Осы қорытынды бойынша ел деңгейде жоғары нәтиже көрсеткен білім беру ұйымдарының көшін «Республикалық физика-математика мектебі» (РФММ) бастап, еліміздің үздік олимпиадалық мектебі мәртебесін иеленді, - деп хабарлады Оқу-ағарту министрлігі.

Алматы қаласындағы Республикалық физика-математика мектебінің оқушылары биыл 7 алтын, 10 күміс, 25 қола медальға қол жеткізген. Жалпы саны 42 жүлде жеңіп алған РФММ «Үздік олимпиадалық мектеп» жүлдесін бірнеше жыл қатарынан ешкімге бермей келеді.

Бұл жетістік – жүйелі олимпиадалық дайындықтың, педагогикалық ұжымның кәсіби шеберлігінің және оқушылардың үздіксіз еңбегінің нәтижесі.

РФММ Қазақстандағы дарынды оқушыларды қолдау мен дамыту бағытында тұрақты түрде жоғары нәтижелер көрсетіп келеді.

