Елде әрбір алтыншы отбасы бала сүйе алмайды – репродуктолог

Қазақстанда бедеулік көбейіп барады. 50% жағдайда кінәрат ерлердің денсаулығынан табылады. Жалпы, бедеуліктің артуы 95% жағдайда туа біте емес, адамның өзінің немқұрайлы қарауынан туындайды. Басты себептерін ҚР ДСМ Аналар денсаулығын сақтау басқармасының басшысы Шакизат Халықова "Түйін" ақпараттық-сараптамалық бағдарламасына берген сұхбатында айтып берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы 24.kz арнасы жазды.
Бедеу отбасы туралы айтқанда әйелдер жайында ғана айтқанымыз дұрыс болмауы мүмкін. Себебі бүгінгі таңда 50%-ға жуығы ерлер арасындағы бедеулік. Себептеріне тоқталып өтетін болсақ, ерте жастағы жүктілік, ерте жаста түсік жасату, жыныстық жолмен берілетін індеттермен күреспеу, жас кезінде кездейсоқ жыныстық қатынаста жиі болу – осының бәрі адамның ересек өмірде отбасын құрған жағдайда алдынан шығуы мүмкін, – деді ол.
Елде әрбір алтыншы отбасы бала сүйе алмайды. Жыл сайын 20 мың адам "бедеулік" диагнозымен есепке алынады. Алайда, шынайы жағдай одан да күрделі болуы мүмкін. Себебі, науқастардың көбі репродуктологтың тіркеуіне тұрмайды. Мәселеге биология ғылымдарының докторы, профессор Салтанат Байқошқарова тоқталды.
Шын мәнінде бедеулікпен бетпе-бет кездесіп жатқан жұптар он есе көп болуы мүмкін. Көбі тіркеуге тұрмайды. Көп жылдар бойы уақытын жоғалтып алады. Емшіге, жалпы гинеколог дәрігерлерге барады. Көбісі репродуктологқа баруға немқұрайлы қарайды. Сондықтан, 20 мың деген нақты көрсеткіш деп айтуға келмейді, – деді ол.
Репродуктологтың айтуынша, жасы ұлғайған сайын адамның ұрығы таусылып, тіпті көмектесу мүмкін болмай қалады. Ұрпақты болудың ең қолайлы кезеңі – 30 жасқа дейін. Бойжеткендер мен бозбалаларға жыныстық тәрбие беруді қолға алған жөн. Бедеулік тек медициналық емес, әлеуметтік тұрғыда өте өзекті мәселе. Қоғам болып күреспесе, бедеулік мәселесі шешілмейді.
Бедеуліктің шешімі тек экстракорпоральды ұрықтандыру деу дұрыс емес. Науқастарға әртүрлі емдеу тәсілдерін қолданып, табиғи жолмен жүкті болуына көмектесу қажет. Бедеулікпен күресу өте қиын, оның алдын алудың бірден-бір жолы әр адамның саналы түрде зиянды әрекеттерден аулақ болып, жауапкершілігін арттыруы, – деді Салтанат Байқошқарова.