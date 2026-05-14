Экология министрлігі PMI жобасын іске асыруды жеделдетпек
PMI жобасы көміртекті баға белгілеу құралдарын дамытуға, шығарындылар саудасының ұлттық жүйесінің тиімділігін арттыруға және еліміздің климаттық саясатын қолдауға бағытталған.
Бүгiн 2026, 06:35
Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі
Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінде Дүниежүзілік банк өкілдерінің қатысуымен Partnership for Market Implementation (PMI) жобасын іске асыру мәселелері талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында жобаның қазіргі жағдайы, негізгі басым бағыттары және Қазақстандағы парниктік газдар шығарындыларына арналған квоталар саудасы жүйесін жетілдіру бойынша алдағы қадамдар қаралды.
Сондай-ақ аукциондық квоталарды бөлу тетігін енгізу, бенчмаркинг жүйесін жетілдіру, нарықтық тұрақтылық құралдарын дамыту және институционалдық әлеуетті күшейту мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Кездесу қорытындысы бойынша тараптар жобаны тиімді іске асыру мақсатында одан әрі тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін растады.
