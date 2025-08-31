"Екіжақты кездесуді білмеймін, бірақ үшжақты кездесу болады"– Трамп

АҚШ президенті Дональд Трамп өзі, Путин және Зеленский арасында үшжақты кездесу өтеді деген пікірін білдірді, бірақ Ресей мен Украина басшыларының екіжақты келіссөздерінің болашағына күмән келтірді. Бұл туралы Ақ үй басшысы Daily Caller басылымына айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үш жақты кездесу болады. Екіжақты кездесуді білмеймін, бірақ үшжақты кездесу болады. Бірақ білесіздер, кейде адамдар бұған дайын емес, - деді ол.
Сонымен бірге Трамп Путин мен Зеленскийді ойын алаңындағы балаларға теңеді.
Сенің балаң бар, ал ойын алаңында, ойын алаңында тағы бір бала бар, олар бір-бірін жек көреді, олар тербеліп, тербеле бастайды, ал сен олардың тоқтағанын қалайсың, бірақ олар тербеле береді. Біраз уақыттан кейін олар тоқтағанына қатты қуанады, - деп ұқсастық келтірді Америка президенті.
Кейде оларды тоқтату үшін аздап күресуге тура келеді. Бірақ бұл ұзақ уақыт бойы жалғасып келеді, - деді АҚШ президенті.
Ол украиналықтардың мәселесі қақтығыссыз шешілгенін қалайтынын айтты.