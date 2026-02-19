Екінші деңгейлі банктер үй алу үшін сыйақы бере ме?
Ұлттық Банкте тұрғын үй жинақтары қандай шарттармен қалыптасатынын түсіндірді.
Қазақстанның коммерциялық банктеріндегі тұрғын үй-құрылыс жинақтары салымшыларға мемлекеттік сыйлықақы түріндегі қолдауды қарастырмайды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі BAQ.KZ тілшісінің ресми сауалына берген жауабында мәлімдеді.
Ұлттық Банктің түсіндіруінше, екінші деңгейлі банктердегі тұрғын үй-құрылыс жинақтарының шарттары нарықтық қағидаттар негізінде қалыптастырылады және мемлекет тарапынан бірыңғай міндетті параметрлермен реттелмейді.
Коммерциялық банктер тұрғын үй-құрылыс жинақтарының шарттарын банк және тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнама талаптарын сақтай отырып, дербес айқындайды. Жинақтаудың ең төменгі мерзімі мен көлемі, сондай-ақ депозиттер мен қарыздар бойынша мөлшерлемелердің бірыңғай міндетті параметрлері белгіленбейді, - деп хабарлады Ұлттық Банк.
Реттеуші орган мұндай өнімдерді әзірлеу барысында банктер олардың ашықтығы мен клиенттер үшін түсініктілігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ тұрғын үй жинақ жүйесінің негізгі қағидатын сақтауға міндетті екенін атап өтті.
Тұрғын үй-құрылыс жинақтарының шарттары банктер тарапынан “алдымен жинақтау — кейін қарыз алу” қағидатын және тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнама талаптарын міндетті түрде сақтай отырып айқындалады, — деп нақтылады ведомство.
Сонымен қатар Ұлттық Банк мемлекеттік қолдау мәселесіне де ерекше тоқталды. Реттеушінің мәліметінше, екінші деңгейлі банктердің тұрғын үй-құрылыс жинақтары жүйесіне қатысуы арнайы мемлекеттік бағдарламалардағыдай салымшыларға мемлекеттік сыйлықақы төлеуді көздемейді.
Екінші деңгейлі банктердің тұрғын үй-құрылыс жинақтары жүйесіне қатысуы салымшыларға мемлекеттік сыйлықақы түріндегі қолдау көрсетуді қарастырмайды, — делінген ресми жауапта.